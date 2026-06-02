Крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море для завершающего этапа испытаний

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море для завершающего этапа ходовых испытаний после ремонта и глубокой модернизации. О начале очередной стадии испытательной программы 1 июня сообщили в пресс-службе Северного флота.

По данным пресс-службы, в ходе испытаний экипажу и представителям промышленности предстоит проверить работу энергетической установки, систем управления, вооружения и корабельных комплексов в различных режимах эксплуатации. Впервые после модернизации крейсер вышел в море на заводские ходовые испытания в августе 2025 года, а в сентябре Минобороны сообщало о завершении первого этапа испытательной программы.

«Адмирал Нахимов» — тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М «Орлан», модернизация которого ведется на «Севмаше» с начала 2010-х годов. В ходе работ корабль получил универсальные пусковые установки под ракеты «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Цирконы». Крейсер считается крупнейшим модернизируемым надводным боевым кораблем российского флота.

