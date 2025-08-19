Ветеран ремонта

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после длительного ремонта и модернизации стоимостью свыше 200 млрд руб. вышел на ходовые испытания в Белое море. Обновленный корабль можно назвать «сильнейшим ракетным крейсером в мире», однако ключевой проблемой остается его единичность, отмечает эксперт. Модернизация однотипного крейсера «Петр Великий», по первичным оценкам, потребует сопоставимых затрат, что ставит под вопрос целесообразность самого проекта восстановления на фоне возможности постройки более дешевых небольших ракетных фрегатов.

У причала «Севмаша» и в доках предприятия «Адмирал Нахимов» простоял 26 лет

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости У причала «Севмаша» и в доках предприятия «Адмирал Нахимов» простоял 26 лет

О выходе крейсера «Адмирал Нахимов» из Северодвинска на заводские ходовые испытания ТАСС со ссылкой на анонимные источники сообщил 18 августа. До этого корабль проходил в АО «Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») длительную модернизацию, растянувшуюся на 26 лет (см. справку).

Проект 1144 «Орлан» — серия советских и российских многоцелевых атомных ракетных крейсеров дальней морской и океанской зоны с управляемым ракетным вооружением, которые относятся к числу самых больших в мире действующих неавианосных ударных боевых кораблей (полное водоизмещение — 25 860 тонн). С 1973 по 1996 год было построено четыре таких крейсера: «Киров» и «Адмирал Лазарев» были списаны в конце 1990-х — начале 2000-х годов, «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1998-го, а «Петр Великий» до сих пор в строю, но ожидает планового ремонта, который начнется с возвращением «Адмирала Нахимова» в состав Северного флота.

Главным результатом модернизации помимо появления современных цифровых систем связи и управления должно стать усиление ударной мощи корабля.

По возвращении в состав флота «Адмирал Нахимов» вместо пусковых установок СМ-233 с ракетами П-700 «Гранит» будет иметь десять унифицированных пусковых установок 3С14 (по восемь ракет в каждой), которые могут запускать различные версии ракет семейства «Калибр», сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса действия «Оникс» и перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон». ПВО корабля усилят комплексы «Форт-М» и «Панцирь-М», а противолодочную оборону — системы «Пакет-НК» и «Ответ».

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник в беседе с “Ъ” высоко оценил возможности модернизированного крейсера, назвав его, «вероятно, сильнейшим из существующих в мире ракетных кораблей».

Однако уникальность крейсера является его же ключевым недостатком, подчеркивает эксперт: «Проблема в том, что он все-таки один».

Перспективы модернизации его «систершипа», крейсера «Петр Великий», господин Крамник оценивает скептически: тот сильно изношен за годы активной службы, а его ремонт будет как минимум таким же дорогим, поскольку преимущества серийности утеряны из-за очень долгого ремонта «Адмирала Нахимова». К тому же колоссальная итоговая стоимость программы модернизации последнего порождает в руководстве ВМФ дискуссию о целесообразности подобных проектов, добавляет эксперт.

«Среди высшего командования нет доминирования одной концепции. Сторонники альтернативного подхода полагают, что вместо починки "Адмирала Нахимова" и "Петра Великого" на эти деньги можно построить четыре-пять новых фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков"»,— отмечает господин Крамник.

Таким образом, возвращение в строй «Адмирала Нахимова» пока не дает ответа на основной вопрос, касающийся стратегии развития ВМФ России: сохранять ставку на уникальные советские «корабли-крепости» или делать выбор в пользу более компактной и многочисленной продукции нового поколения. Стоит отметить, что, например, США и Китай уже прекратили строить корабли с ракетным вооружением, водоизмещение которых превышает 15 тыс. тонн (не считая авианосцев).

Дмитрий Сотак