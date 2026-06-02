Митрополит Иларион предположил слежку за собой в Чехии со стороны СБУ

Митрополит Иларион (Григорий Алфеев) считает, что в Чехии за ним могли следить представители Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом священнослужитель заявил ТАСС.

«Я не исключаю, что и в Чехии за мной следили не только представители чешских властей и правоохранительных органов, но и представители СБУ. Я даже слышал информацию, которую не могу подтвердить, что с четверга по воскресенье, то есть до дня моего задержания, находились в Карловых Варах два сотрудника СБУ», — сказал Иларион.

Он добавил, что подозревал слежку за собой еще в то время, когда находился в Венгрии. С июня 2022 года по декабрь 2024 года Иларион занимал пост митрополита Будапештского и Венгерского.

Илариона 24 мая вместе с водителем задержала полиция Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений. 30 мая митрополит прибыл в Москву.