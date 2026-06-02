«Роскосмос»: четверть заявлений в отряд космонавтов подали женщины

Почти четверть заявок, поданных через сервис «Госуслуги» во время открытого набора в отряд космонавтов, поступила от женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

По данным госкорпорации, 76% заявок отправили мужчины, 24% — женщины. Самому младшему заявителю — 19 лет, самому старшему — 35 лет. Отмечается, что черновик заявления создали 11 тыс. человек. В «Роскосмосе» пояснили, что тех, кто пройдет заочный отбор на «Госуслугах», пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов. Там им предстоит пройти медобследование, собеседование, сдать нормативы по физподготовке, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.

Претенденты должны быть не старше 35 лет и иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, а также владеть иностранными языками. Возможность электронной подачи документов открылась 12 апреля на портале «Госуслуг». Принимать документы будут до конца июня.