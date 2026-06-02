Мантуров Денис Валентинович

Родился 23 февраля 1969 года в Мурманске. Окончил социологический факультет (1994) и аспирантуру МГУ (1997), докторантуру МАИ (2002), Российскую академию госслужбы при президенте РФ (2006) и докторантуру РАНХиГС (2022). Доктор экономических наук.

В начале 1990-х работал в российско-индийском совместном предприятии, занимавшемся авиаперевозками. С 1998 по 2000 год — заместитель гендиректора Улан-Удэнского авиационного завода. В 2000–2001 годах — коммерческий директор ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля». С 2001 года — зампред ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». С 2003 года — гендиректор ОАО «ОПК "Оборонпром"». С сентября 2007 года — замминистра промышленности и энергетики, затем — заместитель министра промышленности и торговли РФ. С 2012 года — министр промышленности и торговли, переназначен на этот пост в 2018 и 2020 годах. С июля 2022 года — вице-премьер РФ—министр промышленности и торговли. С 14 мая 2024 года — первый вице-премьер РФ.

Член Совета безопасности РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии.

Действительный государственный советник РФ I класса. Заслуженный экономист РФ. Герой России. Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и П. А. Столыпина I степени.