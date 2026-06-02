Минобороны России перечислило попавшие под удар предприятия ОПК Украины

В результате массированного удара ВС РФ по территории Украины были поражены около десятка предприятий ОПК и инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

Согласно пресс-релизу, под удар попали: объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ "Спектр"», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Также нанесены удары по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич», предприятию компании «Fire Point», «Харьковскому государственному авиационному предприятию» и «Шосткинскому казенному заводу “Звезда”».

В Минобороны добавили, что также была поражена инфраструктура шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях и три территориальных центра комплектования ВСУ.