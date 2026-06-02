Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине

В ночь на 2 июня российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. В сообщении ведомства указано, что атаку вели высокоточным оружием большой дальности. Также в министерстве подчеркнули, что удар стал ответом на «террористические акты киевского режима».

Применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА, сообщили в Минобороны. Удар был нанесен по объектам в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Помимо этого — в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Целями стали предприятия ОПК и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.