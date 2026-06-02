Bloomberg: Южная Корея стала шестым по размеру фондовым рынком мира
Южная Корея вышла на шестое место в мире по объему фондового рынка, обогнав по этому показателю Индию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
Торги на бирже KOSPI
Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters
По оценке агентства, совокупная капитализация южнокорейских публичных компаний, торгующихся на биржах KOSPI, KOSDAQ и KONEX, выросла с начала года на 86%, до $5,01 трлн — против $4,8 трлн у индийских корпораций.
Теперь Южная Корея по размеру фондового рынка уступает лишь США, Китаю, Японии, Гонконгу и Тайваню. Ранее в этом году страна обогнала по этому показателю Канаду, Германию, Великобританию и Францию.
Как пишет Bloomberg, этому способствовал высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта (ИИ). В Южной Корее есть несколько крупных производителей таких чипов, в частности, Samsung и SK Hynix, капитализация каждой из которых в этом году преодолела отметку $1 трлн.
Аналитики отмечают, что Индии пока не удается извлекать выгоду из этого бума технологий ИИ. По словам директора по инвестициям в Индии инвесткомпании Lighthouse Canton Абхая Леджвалы, «ИИ сейчас определяющая тема и полупроводники находятся в ее центре, а среди развивающихся рынков эта история принадлежит Тайваню и Корее, а не Индии».
