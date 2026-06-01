Инвесторы вложились в интеллект

Фонды КНР потеряли с начала года более $200 млрд из-за ухода инвесторов. В результате по объему акций крупнейших компаний, находящихся в свободном обращении на рынке (индекс MSCI ACWI), КНР уступила Тайваню и Корее. Фондовые индексы последних стали лидерами роста с начала года за счет спроса глобальных инвесторов на инфраструктурные компании для искусственного интеллекта (ИИ).

Девятую неделю подряд международные инвесторы активно сокращают вложения на китайском рынке, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA), объем средств, выведенных из фондов, инвестдекларация которых ориентирована на китайские акции, за неделю, закончившуюся 27 мая, составил $14 млрд. За девять недель непрерывного оттока средств фонды лишились $93,5 млрд, потери с начала года составили ранее небывалые $209 млрд. В итоге их суммарные активы, по оценке “Ъ”, сократились с начала года до $770 млрд.

Столь масштабное бегство международного и локального капиталов не могло не отразиться на китайском рынке. С начала года основной индекс SSE Composite поднялся лишь на 2,5%, продемонстрировав одну из слабейших динамик среди крупнейших мировых рынков. В итоге в рыночной капитализации free-float по индексу MSCI ACWI (отражает показатели 2,4 тыс. компаний большой и средней капитализации на развитых и развивающихся рынках), составившей на конец мая почти $103 трлн, Китай с показателем $2,66 трлн занял лишь седьмое место, хотя в начале года был пятым. В нынешнюю пятерку вошел Тайвань, вклад которого в индекс вырос с начала года в полтора раза, до $3,3 трлн, и по этому показателю занял третье место после США ($65,3 трлн) и Японии ($5,15 трлн). Обогнала Китай и Южная Корея, вклад которой в индекс вырос почти вдвое, до $2,8 трлн.

Бум на Тайване и в Южной Корее — это не маркер того, что экономики этих стран стали больше китайской, а иллюстрация инвестиционных предпочтений. «Глобальный рынок сейчас готов платить не за размер ВВП, а за понятность и доступность акционерного капитала плюс качественное корпоративное управление, ну и, конечно, за экспозицию к главным темам последних лет: AI (ИИ) и полупроводников»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Тайвань и Южная Корея оказались ключевыми поставщиками инфраструктуры для искусственного интеллекта. «Тайвань выигрывает благодаря доминированию Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в производстве самых современных чипов, а Южная Корея благодаря лидерству SK Hynix и Samsung Electronics в сегменте HBM-памяти для ИИ-серверов. В результате экономика Тайваня в 2026 году может показать максимальный рост за 16 лет благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков. В итоге free-float технологических компаний Тайваня в конце мая составил 88,8% всего рынка ($2,9 трлн), в Южной Кореи — 68,4% ($2,9 трлн). В США на такие компании приходится лишь 37,6%, но их капитализация составляет более $24,5 трлн за счет тяжеловесов из «великолепной семерки» (крупнейшие и наиболее влиятельные технологические компании США, в частности Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla и др.).

Столь высокая концентрация инвестиций несет риски перегрева. Индикатор Bull & Bear от BofA поднялся до 8,5 пункта из десяти доступных, что соответствует контртрендовому сигналу «продавать». Инвесторы готовы брать в свои портфели дополнительные риски на фоне хороших отчетов технологических компаний, а также пока денежно-кредитная политика в мире остается относительно мягкой. «Чем сильнее рынок концентрируется вокруг нескольких ИИ-лидеров, тем выше становится риск резкой коррекции при любом замедлении спроса на ИИ, ухудшении геополитической ситуации вокруг Тайваня или признаках насыщения рынка дата-центров»,— отмечает Илья Сушков.

Развитие технологий ИИ в мире оказывает влияние и на российский фондовый рынок, но менее выраженное. Как отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, котировки эмитентов, которые инвестируют в локальные разработки ИИ, такие как Сбербанк, более стабильны по сравнению с общей динамикой индекса Московской биржи. С начала года акции госбанка выросли на 7%, при этом основной рублевый индекс потерял за тот же период более 7%. «На российский рынок в основном влияют геополитика и ситуация с процентными ставками, высокая реальная доходность облигаций продолжает стимулировать оттоки средств из акций в инструменты с фиксированной доходностью»,— говорит господин Суверов.

Виталий Гайдаев