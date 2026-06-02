Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Microsoft Фото: Microsoft

Microsoft и Nvidia показали на выставке Computex ноутбук Surface Laptop Ultra, который переносит искусственный интеллект из облака к пользователю на устройство. Это решение — витрина общей тенденции. Новая платформа от Nvidia ляжет в основу более 30 моделей сразу у нескольких крупных вендоров — Dell, HP, ASUS, Lenovo, MSI.

Что же на практике обозначает наличие «ИИ на устройстве»? Любая работа нейросетей будет реализована не в облачных сервисах, а на мощностях лэптопа. Такое решение точно более приватное, потому что данные не выходят за пределы устройства, а работа должна быть быстрее. Но этот фактор уже напрямую зависит от железа. Поэтому инженеры снабдили Surface Laptop Ultra увесистым объемом памяти — до 128 ГБ. В обычном хорошем ноутбуке ее обычно в 4–8 раз меньше.

Раньше легкие ноутбуки Microsoft работали на чипах компании Qualcomm. Теперь они получили от Nvidia платформу RTX Spark. Это связка из трех элементов: процессора Grace, который отвечает за обычную работу системы; графического ядра Blackwell — той самой «видеокарты», которая берет на себя вычисления нейросетей; и сверхбыстрого «моста» между ними для обмена данными и использования общей памяти. По сути, в тонкий корпус втиснули мощь, которая раньше требовала большой тяжелой машины.

В остальном новинка тоже хороша. 15-дюймовый mini-LED-экран с пиковой яркостью в режиме HDR до 2000 нит получил разрешение 2880 на 1920 точек. Это самый яркий дисплей за всю историю линейки Surface. Система охлаждения примерно в два с половиной раза эффективнее отводит тепло по сравнению с прошлым поколением.

Технологии новые, а разъемы Microsoft вернула старые проверенные. Есть и HDMI, например, для внешнего монитора или проектора, USB обоих типов, полноразмерный слот для карты памяти из фотоаппарата и вход для наушников. Все это встроено в корпус — переходники не нужны. Сам корпус цельнометаллический, в двух цветах, а весит ноутбук меньше 2 кг.

Окончательная цена будет названа ближе к началу продаж осенью. Представители Microsoft сослались на высокую волатильность рынка памяти, от которой цена Surface Laptop Ultra сильно зависит.

Александр Леви