Энтомологи объяснили «аномальное нашествие комаров» в России

В этом году нет оснований говорить об аномальном размножении комаров в российских регионах. Об этом «Подъему» заявил заведующий лабораторией защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства, энтомолог Юрий Гниненко. По его словам, насекомых примерно столько же, сколько обычно, просто их сезон размножения начался раньше.

Прежде в СМИ появились публикации о том, что жители некоторых регионов пожаловались на нашествие комаров. Сообщалось, что насекомые активизировались в Центральной России, а также на Урале и Алтае. Специалисты ростовского управления Роспотребнадзора, среди прочих, зафиксировали увеличение численности двукрылых насекомых.

«Никакого аномального нашествия, вспышки размножения комаров нет. Но оно немножко раньше идет, потому что у нас в апреле-мае были теплые погодные условия. Они ускорили процесс, по моим наблюдениям, недели на две. Сейчас похолодание это все притормозило», — подчеркнул господин Гниненко.

Ученый отметил, что мошка, слепни и другие кровососы тоже в этом сезоне проснутся раньше обычного. Однако аномального нашествия не будет. Энтомолог призвал использовать средства индивидуальной защиты и чередовать антимоскитные спреи, так как насекомые могут привыкать к препарату.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко заявил, что большое количество комаров в регионах Сибири объясняется наступившей теплой погодой при большом количестве влажных мест для их размножения. Об этом он рассказал «РИА Новости». Эксперт пояснил, что обилие мелких временных водоемов, где активно развиваются личинки насекомых, наблюдается в связи с большим количеством выпавшего зимой снега. Также наблюдались большие разливы рек в половодье. Это цикличные процессы, в результате которых количество насекомых в целом будет увеличиваться.