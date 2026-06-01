В Ростовской области зафиксировали нашествие смертельно опасных комаров

Специалисты ростовского управления Роспотребнадзора зафиксировали увеличение численности двукрылых насекомых, являющихся векторами трансмиссивных инфекций. Среди заболеваний, которые могут распространять кровососы, эксперты выделяют три основные группы патологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Наибольшую обеспокоенность вызывает лихорадка Западного Нила — вирусная инфекция с гриппоподобной симптоматикой. Пациенты испытывают резкое повышение температуры тела, цефалгию, общую астению, диспепсические расстройства. Характерными признаками становятся кожные высыпания и лимфаденопатия. При неблагоприятном течении патология может привести к фатальным последствиям. Однако на данный момент 2025 года лабораторно подтверждённых эпизодов инфицирования в регионе не отмечено.

Второй по значимости угрозой остаётся малярийная инфекция, характеризующаяся цикличными температурными пароксизмами, ознобом и гипергидрозом. Третье место занимает дирофиляриоз — гельминтозное заболевание, при котором происходит передача паразитических червей от животных к человеку. Согласно статистическим данным, ежегодно в области фиксируется порядка десяти подобных случаев.

В качестве защитных мер санитарные врачи предлагают комплекс профилактических действий. Основой безопасности служит применение отпугивающих средств и ношение защитной одежды светлых тонов в периоды наивысшей активности насекомых — утренние и вечерние часы. Эффективным барьером станут противомоскитные экраны на оконных проёмах.

Повышенную бдительность следует проявлять во время пребывания в прибрежных зонах водных объектов. Владельцам четвероногих компаньонов рекомендуется усилить антипаразитарную обработку животных для предотвращения циркуляции возбудителей в домашней среде.

Станислав Маслаков