Роскомнадзор отрицает блокировку Steam в России после сбоев в работе сервиса

Роскомнадзор не ограничивает работу игровой платформы Steam на территории РФ, заявили «Ъ» в службе. 1 июня пользователи сети столкнулись со сбоями в работе сервиса, пиковым периодом жалоб стало время с 11:00 до 13:00 мск. По данным Downdetector за последние сутки, на работу сервиса пожаловались до 15 тыс. человек.

В начале мая стало известно, что с начала года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям—разработчикам игр в связи с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных (см. “Ъ” от 7 мая). Среди ответчиков выступали такие крупные студии, как, например, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и т. д.).

