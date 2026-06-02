Верховному суду разрешили иметь пять машин со спецсигналами

На портале pravo.gov.ru опубликован указ президента, наделяющий Верховный суд (ВС) правом использовать пять спецсигналов на служебных автомобилях. Изменения внесены в действующий указ 2012 года, которым регулируется число «мигалок» на машинах различных ведомств и служб, не относящихся к оперативным (скорой помощи, полиции, пожарных и т.д.).

До сих пор речь в документе шла о 675 спецсигналах, в том числе, 98 на машинах МВД, 28 – администрации президента, 17 – Госдумы. Изменения в указ вносятся почти каждый год. В частности, в 2025 году президент выделил проблесковый маячок для одной машины «Роскосмоса» и добавил еще один МИДу (вместо 4 стало 5). У служебного автопарка Верховного суда «мигалок» до сих пор не было, при этом глава ВС является объектом государственной охраны согласно федеральному закону 1996 года.

В прошлом году Минтранс предложил ужесточить требования к водителям, которые оказались на дороге рядом с машинами, включившими спецсигнал. Ведомство предложило обязать автомобилистов в таких случаях перестраиваться в другой ряд или на обочину, а также запретить опережать спецтранспорт на соседней полосе. Изменения прошли обсуждение на regulation.gov.ru, но утверждены так и не были.

Иван Буранов