Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховному суду разрешили иметь пять машин со спецсигналами

На портале pravo.gov.ru опубликован указ президента, наделяющий Верховный суд (ВС) правом использовать пять спецсигналов на служебных автомобилях. Изменения внесены в действующий указ 2012 года, которым регулируется число «мигалок» на машинах различных ведомств и служб, не относящихся к оперативным (скорой помощи, полиции, пожарных и т.д.).

До сих пор речь в документе шла о 675 спецсигналах, в том числе, 98 на машинах МВД, 28 – администрации президента, 17 – Госдумы. Изменения в указ вносятся почти каждый год. В частности, в 2025 году президент выделил проблесковый маячок для одной машины «Роскосмоса» и добавил еще один МИДу (вместо 4 стало 5). У служебного автопарка Верховного суда «мигалок» до сих пор не было, при этом глава ВС является объектом государственной охраны согласно федеральному закону 1996 года.

В прошлом году Минтранс предложил ужесточить требования к водителям, которые оказались на дороге рядом с машинами, включившими спецсигнал. Ведомство предложило обязать автомобилистов в таких случаях перестраиваться в другой ряд или на обочину, а также запретить опережать спецтранспорт на соседней полосе. Изменения прошли обсуждение на regulation.gov.ru, но утверждены так и не были.

Подробнее — читайте в материале «Ъ» «Мигалки уйдут в отрыв».

Иван Буранов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд