Володин пригрозил Армении судьбой Украины из-за сближения с ЕС

Армения может заплатить «дорогую цену» после вступления в Евросоюз (ЕС), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сравнил сближение республики с ЕС с тем, что происходило на Украине при смене курса в сторону евроинтеграции.

«То же самое было на Украине,— отметил господин Володин в «Максе».— Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили, введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению. Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его. При этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию».

По словам спикера, заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он «заплатит за каждый испорченный перец», который не будет поставлен в Россию из-за ограничений, наглядно это демонстрирует. Он добавил, что премьер Армении пытается решить все свои проблемы за счет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в первую очередь — России. Господин Пашинян прямо не говорит своему населению о переходе в ЕС и «утаивает от граждан Армении, чего будет стоить выход страны из ЕАЭС», убежден Вячеслав Володин.

Для жителей Армении газ подорожает почти в четыре раза, аннулируются миграционные льготы при въезде в Россию, а работа в РФ станет возможна только по патенту, перечислил последствия господин Володин. Кроме того, трансграничные денежные переводы в Армению из России на сегодняшний день достигают порядка $4 млрд в год и составляют порядка двух третей от всех переводов и они резко сократятся. Экспорт сельхозпродукции, алкоголя и минеральной воды в Россию будет приостановлен, предупредил спикер Госдумы.

Господин Володин предположил, что армянского премьера не заботит судьба народа и государственность республики. «В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. Дорогая будет цена»,— заключил он.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Он также допустил, что страна перенаправит запрещенные к ввозу в Россию товары на другие рынки. Меры рассмотрят в том случае, если ограничения ввели несправедливо.