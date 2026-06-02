В лондонском метро началась 24-часовая забастовка

Машинисты лондонского метро 2 июня начали 24-часовую забастовку, сообщило транспортное управление Лондона (TfL). Работа некоторых линий, в том числе Кольцевой и Пиккадилли, не приостановлена, другие линии работают с перерывами или увеличенными интервалами. Утром 2 июня британские СМИ, в том числе The Guardian, писали о серьезных задержках на многих линиях и скоплениях людей на станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Вторая 24-часовая забастовка запланирована на 4 июня. Забастовки организовал Национальный профсоюз железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT). Профсоюз протестует против планов TfL перевести машинистов на четырехдневную рабочую неделю с увеличением времени работы в эти дни. Профсоюз считает, что в этом случае машинисты будут больше уставать и это в числе прочего может сказаться на безопасности поездок.

В апреле RMT уже проводил забастовку, связанную с этими требованиями. Профсоюз и TfL 1 июня провели очередные переговоры по этому вопросу, но не смогли прийти к соглашению.

Яна Рождественская