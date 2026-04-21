В Лондоне из-за забастовки машинистов закроют несколько линий метро

Почти половина машинистов лондонского метрополитена не выйдет сегодня на работу, сообщает BBC . Забастовка начнется в полдень по местному времени. В итоге несколько линий, в том числе самые загруженные, будут полностью перекрыты. Остальные будут работать в ограниченном режиме.

Акция организована профсоюзом RMT, который выступает против планов транспортного управления Лондона (TfL) перевести машинистов на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюз считает, что в этом случае рабочий день машинистов станет длиннее, и они будут больше уставать. Это может сказаться на безопасности поездок.

При этом другой профсоюз Aslef, также представляющий интересы машинистов, поддержал предложения городских властей и бастовать не намерен. Там считают, что работники выиграют от новых условий и при новом графике могут получить дополнительно 35 выходных дней в году.

Забастовка пройдет в два этапа по 24 часа: с полудня 21 апреля и с полудня 23 апреля.

