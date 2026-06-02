Врио главы парламента Гагаузии подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя Народного собрания (парламента) Гагаузии Николай Орманжи подал в отставку. Об этом сам политик сообщил на пресс-конференции. По его словам, решение было принято после того, как депутаты не смогли договориться об условиях проведения выборов в автономии.

«Я сделал все, что мог, для организации и проведения выборов в Народное собрание, но на сегодняшнем заседании депутаты не смогли принять постановление, разработанное совместно с центральными органами власти», — отметил он (цитата по ТАСС).

Заявление об отставке должны рассмотреть на следующем заседании Народного собрания. Обязанности спикера будет временно исполнять заместитель председателя парламента Георгий Лейчу.

Народное собрание не сумело обсудить условия проведения выборов депутатов автономии из-за отсутствия кворума. На заседание явились только 13 из 33 депутатов, после чего господин Орманжи объявил перерыв. Ранее межпарламентская комиссия депутатов Молдавии и Гагаузии согласовала условия, на которых должны пройти выборы Народного собрания Гагаузии.

В начале мая власти Гагаузской автономии Молдавии отменили назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание из-за препятствий со стороны Кишинева. Спор возник из-за поправок в избирательный кодекс Молдавии, вступивших в силу в январе 2024 года. Они регулируют выборы внутри автономии.