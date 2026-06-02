Тренер Андони Ираола близок к назначению в «Ливерпуль»

Переговоры футбольного клуба «Ливерпуль» и испанского тренера Андони Ираолы, в прошедшем сезоне руководившего «Борнмутом», находятся на «продвинутой стадии». Об этом сообщает газета The Times.

На прошлой неделе «Ливерпуль» уволил с должности главного тренера Арне Слота. Нидерландский специалист возглавлял клуб с мая 2024 года, в дебютном сезоне выиграл чемпионат Англии, а сезон только что завершившийся провел куда менее успешно, финишировав пятым и оставшись без трофеев.

По информации издания, Ираола «является явным фаворитом» на пост главного тренера «Ливерпуля». Переговоры с ним ведет спортивный директор Ричард Хьюз, который и привел его в «Борнмут». Он верит, что испанец сможет привить «Ливерпулю» «агрессивный атакующий футбол».

Андони Ираоле 43 года. Он возглавлял «Борнмут» с 2023 года. В прошедшем сезоне команда заняла шестое место в чемпионате Англии — наивысшее за всю историю клуба. В следующем сезоне она впервые в истории сыграет в Лиге Европы, втором по рангу еврокубке.

Арнольд Кабанов