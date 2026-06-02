Генпрокуратура попросила конфисковать 1,3 млрд руб. по новому иску к Мошковичу

Генпрокуратура требует дополнительно конфисковать более 1,3 млрд руб. и около $96 тыс. у основателя «Русагро» Вадима Мошковича, его жены Натальи Быковской и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Об этом сообщили источники «Интерфакса» в правоохранительных органах. Предварительное заседание по новому иску Хамовнический суд Москвы проведет 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии прокуратуры, часть коррупционных доходов от эксплуатации и управления «Русагро» Максим Басов и Наталья Быковская разместили на банковских счетах и вовлекли их в легальный оборот, пишет агентство. В ведомстве заявили о прямой связи между этим коррупционным имуществом ответчиков и «дальнейшим увеличением их финансового состояния за счет его эксплуатации или преобразования в иные активы».

В начале мая суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об обращении в доход государства более половины акций «Русагро», а также конфисковал свыше 10,5 млрд руб., валютные счета господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова.

Вадима Мошковича обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства, а также в сокрытии кипрских офшоров и выводе прибыли. Уголовное дело о мошенничестве связано с долгом перед кредиторами на 86 млрд руб. Господа Мошкович и Басов вину не признают.

Подробнее о деле в отношении Мошковича читайте в материале «Вадим Мошкович закончил с бизнесом».