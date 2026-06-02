Bloomberg: UniCredit увеличит долю в Commerzbank до 30%

Итальянский банк UniCredit договорился с достаточным количеством акционеров немецкого Commerzbank, чтобы получить в нем 30-процентную долю. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с информацией. Как отмечает агентство, это важный шаг на пути UniCredit к поглощению немецкого банка, чего он стремится достичь уже несколько лет.

В 2024 году UniCredit начал скупать акции Commerzbank на открытом рынке, доведя свою долю до 28%. Эти действия вызвали в Германии опасения, что итальянцы хотят осуществить враждебное поглощение одного из крупнейших банков страны. Руководство Commerzbank неоднократно отвергало предложения UniCredit о покупке, в частности в середине мая, когда итальянский банк предложил €37 млрд.

Яна Рождественская