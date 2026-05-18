Commerzbank снова отказался от оферты UniCredit

Немецкий Commerzbank в очередной раз отказался от предложения о покупке от итальянского UniCredit. В заявлении компании указано, что «оферта не отражает фундаментальную стоимость Commerzbank».

В 2024 году UniCredit начал скупать акции Commerzbank на открытом рынке, доведя свою долю до 28%. Эти действия вызвали в Германии опасения, что итальянцы хотят осуществить враждебное поглощение одного из крупнейших банков страны.

В апреле UniCredit предложил за Commerzbank €35 млрд. Это предложение раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц. 5 мая Commerzbank отказался от оферты. После этого UniCredit начал сбор средств на новую заявку, предложив за немецкий банк уже €37 млрд, однако снова получил отказ.

