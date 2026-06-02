Заявители на гражданство России должны будут предоставлять справку о судимости

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, заявители на российское гражданство, будучи иностранцами или лицами без гражданства, обязаны предоставлять документ, подтверждающий отсутствие у них судимости. При наличии судимости документ должен содержать информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель понес наказание.

Такую справку должен выдать компетентный орган государства гражданской принадлежности иностранца либо орган государства, выдавшего лицу без гражданства удостоверение личности, следует из указа. При этом срок действия документа не должен превышать трех месяцев до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство.

13 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила выдачи гражданства иностранным гражданам. Иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление будут отказывать в гражданстве, выдаче разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

Иностранцы, достигшие 14 лет, будут обязаны предоставить в МВД физический документ, подтверждающий отсутствие судимости, чтобы получить РВП и ВНЖ для обучения в России. При этом новые нормы не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу. Справку о судимости не будут требовать от детей младше 14 лет и граждан Украины. Для последних вводится переходный период до двух лет после вступления закона в силу.