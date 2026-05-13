Госдума в первом чтении приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает правила выдачи гражданства иностранцам. Согласно инициативе, иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление будут отказывать в приеме в гражданство, в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

Сейчас РВП и ВНЖ не выдаются только заявителям с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления, отмечается в пояснительной записке. При этом, отмечают авторы инициативы, законодательством не предусмотрена обязанность иностранных граждан предоставлять справку о судимости. Законопроект предлагает отказывать в гражданстве, РВП и ВНЖ иностранцам из-за судимости по любым преступлениям, совершенным как на территории России, так и за ее пределами.

Иностранцы, достигшие 14-летнего возраста, будут обязаны предоставить в МВД физический документ, подтверждающий отсутствие судимости, чтобы получить РВП, ВНЖ и РВП для получения образования. Новые правила не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу. Справку о судимости не будут требовать от детей младше 14 лет и граждан Украины. Для последних вводится переходный период до двух лет после вступления закона в силу, в который они могут не предоставлять документы о судимости.

Новое правило получения ВНЖ в России вводится также для трудовых мигрантов — квалифицированных специалистов, не менее года проработавших в России. Они должны будут предоставить документы, которые подтвердят уровень их образования, квалификации и трудовой стаж в стране. Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.