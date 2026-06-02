Депутат Гурулев сообщил о взломе канала в Telegram после поста о мобилизации

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предупредил своих подписчиков в соцсетях, что его аккаунт в Telegram был взломан. По словам парламентария, сейчас он не может контролировать процесс публикации новых постов в своем канале. Он подчеркнул, что недавняя публикация по теме СВО была фейковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Андрей Гурулев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Андрей Гурулев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Друзья, мой аккаунт в телеграме украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации!» — написал господин Гурулев в «Максе».

Канал депутата в Telegram активно пополнялся примерно до середины мая. В числе последних были посты о поездках по регионам и планах по работе в Госдуме. После двухнедельного перерыва, 1 июня, в канале появился пост, посвященный обстановке в зоне СВО и приграничных регионах, также поднимались вопросы мобилизации, поставок топлива, современных вооружений.

В команде депутата заявили «Подъему», что у Андрея Гурулева нет доступа к каналу в Telegram как раз с середины мая. «Сейчас в процессе восстановления, там сложно достаточно. Работаем над этим», — сказал помощник парламентария.

RTVI сообщал, что «личный аккаунт и канал Гурулева в Telegram подверглись взлому в конце мая». Тогда, как сообщается, от имени депутата в личные сообщения приходили просьбы перевести криптовалюту. Также в канале был опубликован пост о сборе средств якобы на нужды СВО. Позднее запись была удалена, а господин Гурулев попросил подписчиков быть бдительными и никому ничего не переводить.

Андрей Гурулев покинул думский комитет по обороне в начале 2025 года. Источники «Ъ» рассказывали, что перед этим с депутатом не раз проводили разговоры с просьбами умерить градус публичных выступлений, ведь статус члена профильного комитета добавлял в глазах зрителей его словам дополнительный вес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гурулевы бывшими бывают».