Депутат Гурулев сообщил о взломе канала в Telegram после поста о мобилизации

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предупредил своих подписчиков в соцсетях, что его аккаунт в Telegram был взломан. По словам парламентария, сейчас он не может контролировать процесс публикации новых постов в своем канале. Он подчеркнул, что недавняя публикация по теме СВО была фейковой.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Друзья, мой аккаунт в телеграме украден! Тексты оттуда распространяются врагами. Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации!» — написал господин Гурулев в «Максе».

Канал депутата в Telegram активно пополнялся примерно до середины мая. В числе последних были посты о поездках по регионам и планах по работе в Госдуме. После двухнедельного перерыва, 1 июня, в канале появился пост, посвященный обстановке в зоне СВО и приграничных регионах, также поднимались вопросы мобилизации, поставок топлива, современных вооружений.

В команде депутата заявили «Подъему», что у Андрея Гурулева нет доступа к каналу в Telegram как раз с середины мая. «Сейчас в процессе восстановления, там сложно достаточно. Работаем над этим», — сказал помощник парламентария.

RTVI сообщал, что «личный аккаунт и канал Гурулева в Telegram подверглись взлому в конце мая». Тогда, как сообщается, от имени депутата в личные сообщения приходили просьбы перевести криптовалюту. Также в канале был опубликован пост о сборе средств якобы на нужды СВО. Позднее запись была удалена, а господин Гурулев попросил подписчиков быть бдительными и никому ничего не переводить.

Андрей Гурулев покинул думский комитет по обороне в начале 2025 года. Источники «Ъ» рассказывали, что перед этим с депутатом не раз проводили разговоры с просьбами умерить градус публичных выступлений, ведь статус члена профильного комитета добавлял в глазах зрителей его словам дополнительный вес.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гурулевы бывшими бывают».

Частичная мобилизация

Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

