Недостроенный торговый центр «Марко» в Ставрополе продают за 97 млн рублей

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя организует продажу недостроенного торгового центра «Марко» на улице Чехова за 97,3 млн руб. по решению краевого арбитража.

Фото: torgi.gov.ru

Аукцион по реализации коммерческого объекта назначен на 23 июня 2026 года через федеральную площадку TORGI.GOV.RU. Потенциальные покупатели должны внести задаток в размере 19,5 млн руб., минимальный шаг торгов определен в 973 тыс. руб.

Продажа инициирована на основании постановления Арбитражного суда Ставропольского края от 31 мая 2021 года по иску А63-107102020. Согласно судебным документам, спорное имущество принадлежало компании «Капиталинвест», которая зарегистрировала право собственности в октябре 2013 года.

Предыстория конфликта связана с невыполнением застройщиком обязательств по завершению строительных работ. Организация получила в аренду участок площадью 3,5 тыс. квадратных метров сроком на три года, однако не смогла оформить документы должным образом.

По данным технического обследования, на территории фактически возведен торговый комплекс, готовый к эксплуатации, но официально объект продолжает числиться незавершенным строительством с показателем готовности 55%. Общая площадь здания составляет 850,9 квадратных метра.

Суд обязал девелопера привести имущественный комплекс в соответствие с правоустанавливающей документацией, однако компания решение не исполнила. Это привело к принудительному изъятию актива и последующей организации публичных торгов.

Земельный участок под объектом имеет коммерческое назначение — разрешено размещение магазинов и торговых площадей. Центральное расположение и высокий потенциал доходности объясняют значительную стартовую стоимость лота.

Новому владельцу потребуется решить юридические вопросы и получить разрешительную документацию для коммерческого использования здания. Только после урегулирования правового статуса объект сможет приносить инвестиционную прибыль.

Станислав Маслаков

