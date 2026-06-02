Недостроенный торговый центр «Марко» в Ставрополе продают за 97 млн рублей
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя организует продажу недостроенного торгового центра «Марко» на улице Чехова за 97,3 млн руб. по решению краевого арбитража.
Аукцион по реализации коммерческого объекта назначен на 23 июня 2026 года через федеральную площадку TORGI.GOV.RU. Потенциальные покупатели должны внести задаток в размере 19,5 млн руб., минимальный шаг торгов определен в 973 тыс. руб.
Продажа инициирована на основании постановления Арбитражного суда Ставропольского края от 31 мая 2021 года по иску А63-107102020. Согласно судебным документам, спорное имущество принадлежало компании «Капиталинвест», которая зарегистрировала право собственности в октябре 2013 года.
Предыстория конфликта связана с невыполнением застройщиком обязательств по завершению строительных работ. Организация получила в аренду участок площадью 3,5 тыс. квадратных метров сроком на три года, однако не смогла оформить документы должным образом.
По данным технического обследования, на территории фактически возведен торговый комплекс, готовый к эксплуатации, но официально объект продолжает числиться незавершенным строительством с показателем готовности 55%. Общая площадь здания составляет 850,9 квадратных метра.
Суд обязал девелопера привести имущественный комплекс в соответствие с правоустанавливающей документацией, однако компания решение не исполнила. Это привело к принудительному изъятию актива и последующей организации публичных торгов.
Земельный участок под объектом имеет коммерческое назначение — разрешено размещение магазинов и торговых площадей. Центральное расположение и высокий потенциал доходности объясняют значительную стартовую стоимость лота.
Новому владельцу потребуется решить юридические вопросы и получить разрешительную документацию для коммерческого использования здания. Только после урегулирования правового статуса объект сможет приносить инвестиционную прибыль.