Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Скандально известная журналистка из США расскажет на ПМЭФ, зачем рожать ради карьерного роста

Американская журналистка Кэндис Оуэнс станет одним из спикеров на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ). Она примет участие в секции «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров», указано на сайте мероприятия.

Ранее Кэндис Оуэнс заявила, что первая леди Франции якобы в прошлом могла быть мужчиной

Ранее Кэндис Оуэнс заявила, что первая леди Франции якобы в прошлом могла быть мужчиной

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее Кэндис Оуэнс заявила, что первая леди Франции якобы в прошлом могла быть мужчиной

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме госпожи Оуэнс, в качестве спикеров заявлены: телеведущая Юлия Барановская, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова, актриса Анна Хилькевич и другие. В качестве модератора выступит телеведущая, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

«Является ли многодетность скрытым карьерным лифтом? Какие конкретные управленческие навыки, отточенные в семье, становятся решающим преимуществом в медиабизнесе? Кто задает тренд на успешную многодетность? Государство, бизнес, общество — кто лидирует?»,— на эти и другие вопросы предстоит ответить участникам секции.

Кэндис Оуэнс, судя по ее страницам в социальных сетях, уже прибыла в Москву. Журналистка делится со своими подписчиками первыми впечатлениями. Девушка опубликовала фотографии ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя. По ее словам, ожидания от города не совпали с реальностью, и Москва оказалась невероятно красивым местом.

Кэндис Оуэнс — известная американская политическая активистка, публицистка и блогер. Она получила широкую известность благодаря продвижению правых взглядов, критике движения Black Lives Matter, расследованиям против мировых лидеров, а также громким скандалам в западных медиа.

Журналистка выпустила резонансный YouTube-сериал, в котором утверждала, что первая леди Франции якобы в прошлом могла быть мужчиной. Из-за этой клеветы Брижит Макрон была вынуждена обратиться в суд для защиты своего достоинства.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд