Скандально известная журналистка из США расскажет на ПМЭФ, зачем рожать ради карьерного роста

Американская журналистка Кэндис Оуэнс станет одним из спикеров на Петербургском международном экономическом форуме-2026 (ПМЭФ). Она примет участие в секции «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров», указано на сайте мероприятия.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме госпожи Оуэнс, в качестве спикеров заявлены: телеведущая Юлия Барановская, гендиректор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, заместитель председателя Госдумы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова, актриса Анна Хилькевич и другие. В качестве модератора выступит телеведущая, председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

«Является ли многодетность скрытым карьерным лифтом? Какие конкретные управленческие навыки, отточенные в семье, становятся решающим преимуществом в медиабизнесе? Кто задает тренд на успешную многодетность? Государство, бизнес, общество — кто лидирует?»,— на эти и другие вопросы предстоит ответить участникам секции.

Кэндис Оуэнс, судя по ее страницам в социальных сетях, уже прибыла в Москву. Журналистка делится со своими подписчиками первыми впечатлениями. Девушка опубликовала фотографии ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя. По ее словам, ожидания от города не совпали с реальностью, и Москва оказалась невероятно красивым местом.

Кэндис Оуэнс — известная американская политическая активистка, публицистка и блогер. Она получила широкую известность благодаря продвижению правых взглядов, критике движения Black Lives Matter, расследованиям против мировых лидеров, а также громким скандалам в западных медиа.

Журналистка выпустила резонансный YouTube-сериал, в котором утверждала, что первая леди Франции якобы в прошлом могла быть мужчиной. Из-за этой клеветы Брижит Макрон была вынуждена обратиться в суд для защиты своего достоинства.

Карина Дроздецкая