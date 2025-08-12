Президент Франции Эмманюэль Макрон нанял специалистов для расследования ультраправой блогерши Кэндис Оуэнс, которая заявила о том, что его жена Бриджит совершила транс-переход. Об этом сообщает газета Financial Times. Ранее семья подала на блогершу в суд.

По информации газеты, эксперты изучили ее связи с политиками во Франции, США и Великобритании, а также упоминания в российских СМИ. Они пришли к выводу, что идея о мужском поле Брижит Макрон появилась в блогах еще в 2017 году и приобрела популярность во Франции с 2021 года.

Эксперты также обнаружили, что медиа RT и «Царьград» часто упоминали супругу французского президента, а сама Кэндис Оуэнс «общалась» с российским философом Александром Дугиным. Прямых доказательств ее связей с российскими властями найдено не было.

Макроны и ранее подавали в суд на людей за подобные высказывания, добавили в газете. В 2023 году Брижит подала иск против девушек, которые во время трансляции в YouTube заявляли, что она родилась мужчиной.