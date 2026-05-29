Мэр Сергей Петрин: сотрудники администрации Воронежа вошли в «БАРС»

Сотрудники администрации Воронежа вошли в ряды мобильных огневых групп (МОГ) и теперь защищают стратегические объекты от атак БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин 29 мая. Набор в «БАРС-Воронеж», по словам господина Петрина, продолжается — оформление идет через контракт с Минобороны РФ, предполагающий зачисление в резерв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ребята стали частью команды, которая будет защищать наш город»,— заявил Сергей Петрин.

Господин Петрин не упомянул, сколько именно сотрудников администрации подписали контракт и какие подразделения мэрии они представляют.

Обновлено. В пресс-службе мэрии не назвали «Ъ-Черноземье» точное количество сотрудников, вступивших в «БАРС», однако рассказали, что они представляют спортивное направление городской администрации и управы районов — «вплоть до заместителей глав управ».

О том, что Воронежская область создает отряд «БАРС» для защиты предприятий от БПЛА, «Ъ-Черноземье» сообщил 20 мая. Предполагается, что добровольцев могут набирать в том числе из уже обученных обращению с оружием сотрудников местных частных охранных предприятий (ЧОП). «БАРС» в названии отряда территориальной самообороны региона расшифровывается как «Боевой Армейский Резерв Страны».

Бойцы «БАРС-Воронеж» должны раз в квартал проходить сборы по подготовке к применению средств поражения БПЛА длительностью до шести дней, раз в полугодие — 15-дневные сборы. После подготовки они будут вахтовым методом по 45 суток нести охрану на предприятиях критической инфраструктуры региона. Добровольцам сохранят рабочее место на период действия контракта и прежнюю зарплату — предполагается, что предприятию эти издержки компенсирует бюджет. Бойцам также гарантируют выполнение боевых задач только на территории Воронежской области.

Накануне, 28 мая, также стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС-Орел». Аналогичные решения приняли в районных администрациях региона. Господин Клычков отметил, что в работу по формированию подразделения «включаются многие»: неделю назад в добровольческий отряд искали 28 человек, но поступило более 40 заявок.

Денис Данилов