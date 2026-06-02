Мирра Андреева стала первой полуфиналисткой Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В четвертьфинальном матче она обыграла румынку Сорану Кырстю.

Встреча, продолжавшаяся 57 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:3. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева занимает восьмое место, Сорана Кырстя располагается на 18-й строке. Следующая соперница россиянки определится в матче между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

19-летняя Мирра Андреева во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Roland Garros. В 2024 году на этой стадии она уступила итальянке Джасмин Паолини.

36-летняя Сорана Кырстя повторила свое лучшее достижение на парижском мейджоре. В последний раз она играла в четвертьфинале Roland Garros в 2009 году. По завершении сезона-2026 румынка завершит игровую карьеру.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.

Таисия Орлова

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

