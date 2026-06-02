Мирра Андреева стала первой полуфиналисткой Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В четвертьфинальном матче она обыграла румынку Сорану Кырстю.

Мирра Андреева

Фото: Aurelien Morissard, AP Мирра Андреева

Встреча, продолжавшаяся 57 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:3. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева занимает восьмое место, Сорана Кырстя располагается на 18-й строке. Следующая соперница россиянки определится в матче между украинскими теннисистками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

19-летняя Мирра Андреева во второй раз в карьере пробилась в полуфинал Roland Garros. В 2024 году на этой стадии она уступила итальянке Джасмин Паолини.

36-летняя Сорана Кырстя повторила свое лучшее достижение на парижском мейджоре. В последний раз она играла в четвертьфинале Roland Garros в 2009 году. По завершении сезона-2026 румынка завершит игровую карьеру.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.

Таисия Орлова