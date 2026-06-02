Песков объяснил слова Путина о переходе конфликта с Украиной в новое качество

Украина «идет на бесчеловечные теракты» против мирного населения, в том числе детей, что создает «совсем другую парадигму» военного конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он объяснил слова Владимира Путина о том, что Украина решила «придать конфликту новое качество».

Господин Песков привел в пример недавнюю атаку ВСУ на колледж в Старобельске. «Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма»,— сказал представитель президента на брифинге.

Накануне Владимир Путин заявил, что власти Украины придали «новое качество» конфликту с Россией ударами по Старобельску и Геническу. ВСУ в ночь на 22 мая атаковали общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. При ударе погиб 21 человек. Всего пострадали 70 человек.

