Росимущество вновь продает активы ЮГК за 162 млрд рублей через аукцион
Росимущество объявило, что проведет повторные торги по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» стоимостью 162 млрд руб. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Аукцион начнется 2 июня, сбор заявок продлится пять рабочих дней — до 9 июня. Итоги подведут 10 июня. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,2 млрд руб.). Участникам необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб.). Для признания торгов состоявшимися будет достаточно участия одного покупателя.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Росимущество пытается уже в третий раз продать активы ЮГК. Планируется реализовать 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно, а также другие организации. На первый аукцион никто не заявился. Второй раз торги проводили по голландской системе, при которой стоимость активов может уменьшиться на 50% — со 162 млрд руб. до 81 млрд руб. Такой аукцион признают состоявшимся только при наличии двух участников, до торгов же допустили только одного.