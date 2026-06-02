Исследование «Биннофарм Групп» и Росгосстраха: Спрос на детский ДМС вырос почти вдвое за два года

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» совместно с Росгосстрахом проанализировали обращения по детским программам добровольного медицинского страхования (ДМС). Интерес родителей к детскому ДМС продолжает расти, при этом количество обращений по вакцинации в рамках таких программ, напротив, снижается.

По данным РГС, количество обращений по детскому ДМС в 2024 году выросло на 43% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году рост составил еще 26% относительно предыдущего года. Чаще всего детские программы ДМС оформляют в Москве и Московской области — на эти регионы приходится 43% обращений. На втором месте Санкт-Петербург — 19%, далее следует Нижегородская область — 3,5%.

Наиболее востребованными специалистами в рамках детского ДМС остаются педиатры — на них приходится 33% от всех обращений. Также родители часто записывают детей к оториноларингологам — 11%, стоматологам — 6%, офтальмологам — 4%, ортопедам-травматологам и неврологам — 3%.

«Мы видим устойчивый рост интереса родителей к программам детского ДМС. Сегодня для многих семей важна возможность быстро попасть к узкопрофильным специалистам, пройти дополнительные обследования или получить расширенный сервис. В целом за последние годы заметно выросло внимание родителей к вопросам профилактики и детского здоровья, а также стремление более внимательно подходить к медицинскому сопровождению ребенка», — отметила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

При этом число обращений по иммунопрофилактике среди детей постепенно снижается. В 2024 году показатель уменьшился на 2% по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году снижение составило еще 10%.

В «Биннофарм Групп» отмечают, что снижение спроса на вакцинацию в рамках ДМС связано в том числе с развитием государственной системы профилактики и доступностью прививок по ОМС.

«Сегодня в России значительно выросла доступность вакцинации в государственных поликлиниках. Медицинские учреждения хорошо обеспечены вакцинами в рамках национального календаря прививок, поэтому многие родители делают выбор в пользу бесплатной вакцинации по ОМС. Это позитивная тенденция, которая говорит о развитии системы профилактической медицины и высокой доступности базовой иммунопрофилактики для детей», — отмечают в «Биннофарм Групп».