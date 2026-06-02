Экс-депутата парламента Приморья заочно осудили на 11 лет за контрабанду леса

Центральный районный суд Хабаровска признал бывшего депутата законодательного собрания Приморского края Дмитрия Назарца виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов организованной группой и заочно приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 950 тыс. руб.

Еще один фигурант дела – отец Дмитрия Юрий Назарец за это же преступление заочно получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Имущество обвиняемых общей стоимостью более 311 млн руб. конфисковано в доход государства. Приговор Центрального райсуда в законную силу еще не вступил.

Как указано в сообщении Управления Генпрокуратуры по ДФО, в период с 2015 по 2019 годы отец и сын Назарцы руководили двумя группами контрабандистов. Группы смогли незаконно вывезти в КНР «автомобильным и железнодорожным транспортом древесины на сумму свыше 1,692 млрд руб. путем недостоверного декларирования товаров от имени ряда юридических лиц, руководимых номинальными директорами».

Оба подсудимых скрылись от следствия и находятся в международном розыске. В декабре прошлого года сообщалось о задержании Дмитрия Назарца в Таиланде. «На Пхукете был задержан 35-летний россиянин Дмитрий Назарец. В отношение него действует красное уведомление Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Задержанный также является обладателем паспорта Вануату, по которому он въехал в Таиланд»,— информировал ТАСС.

Ранее к различным срокам лишения свободы были приговорены четверо других подельников.

В июле 2023 года депутаты законодательного собрания Приморского края досрочно прекратили полномочия члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Назарца. Председатель комитета по регламенту и депутатской этике Всеволод Романов заявил, что с июля 2022 года господин Назарец находится за пределами России, не исполняет обязанности депутата и систематически пропускает заседания заксобрания.

Дмитрий Назарец являлся гендиректором ООО «Приморский экспорт». По данным приморских СМИ, он уехал из России после того, как у правоохранительных органов появились вопросы к его бизнесу.

Алексей Чернышев, Владивосток