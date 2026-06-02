«Аэрофлот» будет летать на Сейшелы летом

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 8 июля начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Сейшелами. Перевозчик будет летать по этому направлению в летнем сезоне после перерыва. До этого «Аэрофлот» летал на Сейшелы осенью, зимой и весной.

Полеты будут выполняться на широкофюзеляжном лайнере Airbus A350 в трехклассной компоновке (эконом, комфорт, бизнес). Продажа билетов открыта. Авиакомпания планирует выполнять рейсы два раза в неделю: вылет из Шереметьево — по средам и субботам, обратный вылет из аэропорта Маэ — по средам и субботам, следует из пресс-релиза (есть у «Ъ»).

В апреле министр транспорта Сейшел Вероника Лапорт говорила, что власти островов и «Аэрофлот» обсуждают возможный запуск круглогодичных рейсов. В том же месяце глава МИД Сейшельских островов Барри Фор заявил, что круглогодичные рейсы могут запустить в 2027 году.