Власти Сейшел допустили запуск круглогодичных рейсов из России в 2027 году

Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут запустить в 2027 году. Об этом в интервью Sputnik рассказал глава МИД Сейшельских островов Барри Фор. По его словам, вопрос расширения прямых рейсов между двумя странами сейчас обсуждается.

В начале апреля министр транспорта, портов и гражданской авиации Сейшел Вероника Лапорт сообщала ТАСС, что власти островов и российская авиакомпания «Аэрофлот» обсуждают возможный запуск круглогодичных рейсов. Она отмечала, что количество полетов хотят увеличить из-за большого спроса со стороны российских туристов.

Сейчас прямые полеты из России на Сейшелы выполняются три раза в неделю. Время в пути из Москвы в Маэ — около девяти часов. Больше всего рейсов на острова — в осенне-зимний период, с конца сентября или начала октября.