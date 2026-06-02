В Центре Вознесенского началось прощание с Зоей Богуславской

Гражданская панихида по вдове Андрея Вознесенского, прозаику и искусствоведу Зое Богуславской, проходит в Центре Вознесенского. С 12:00 до 14:00 состоится официальная часть церемонии, во время которой с писательницей смогут проститься все желающие, передает корреспондент «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В этот день всю площадь Центра Вознесенского отвели под проведение гражданской панихиды. Перед входом в культурное пространство установили конструкцию с черно-белым портретом Зои Богуславской, окруженным корзинами с цветами. Через проекторы на стены Центра выведены кадры из творческой жизни искусствоведа, в каждом из залов размещены небольшие портреты.

Гроб с телом писательницы установлен в последнем из помещений творческого пространства. Стену справа от него занимает большой черно-белый снимок Зои Богуславской.

Венки в память о писательнице направили Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Государственный театр наций под руководством Евгения Миронова, Московский театр Олега Табакова, Фонд Вознесенского, Союз театральных деятелей России, коллектив Центра Вознесенского.

Зоя Богуславская умерла 14 мая на 103-м году жизни. Помимо брака с поэтом и художником Андреем Вознесенским, известна собственными литературными и театроведческими работами. В начале 1970-х годов публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Юность».

