В МЧС Казахстана назвали причину сбоя добычи на Тенгизе в мае

Сбой добычи на месторождении Тенгиз в Казахстане связан с неисправностью трансформатора. Восстановление может занять от одной недели до десяти дней, рассказал вице-министр по ЧС республики Ерболат Садырбаев.

«Если говорить откровенно, с нашей стороны какой-либо серьезной аварийной ситуации не произошло. По нашей версии, там имела место неисправность трансформатора, и этот случай рассматривается как штатное происшествие. Сегодня объект продолжает работу в обычном режиме в соответствии с графиком»,— уточнил господин Садырбаев на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Оператор месторождения — компания «Тенгизшевройл» — сообщал, что 28 мая на одном из объектов месторождения произошел «незначительный операционный сбой». В Минэнерго Казахстана заявили, что ЧП привело к временному снижению добычи нефти. 1 июня «Тенгизшевройл» заверил, что добыча нефти на казахстанском месторождении находится в стадии восстановления.

Из-за инцидента нефтедобыча на Тенгизе резко упала — вместо прежних 125 тыс. т она составляла от 5 тыс. до 10 тыс. Кроме того, были сокращены отгрузки топлива через Каспийский трубопроводный консорциум — основной канал экспорта казахстанской нефти.