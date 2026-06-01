«Тенгизшевройл» начал восстанавливать добычу нефти после сбоя на месторождении

Добыча нефти на казахстанском месторождении Тенгиз находится в стадии восстановления после сбоя на прошлой неделе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Казахстан» в пресс-службе оператора месторождения «Тенгизшевройл».

Текущие объемы добычи в «Тенгизшевройл» не уточнили. В Минэнерго Казахстана сообщали, что 28 мая на месторождении произошел сбой, который привел к снижению добычи нефти. В ведомстве не раскрыли подробностей об инциденте.

Источники Reuters приводили другие данные. По их информации, 26 мая на месторождении произошла авария. Нефтедобыча упала с прежних 125 тыс. т до 5–10 тыс. т. На восстановление объемов добычи требуется около недели, отмечали собеседники агентства.

Казахстан добывает 2% ежедневных мировых поставок сырой нефти. В основном она экспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум в порт Новороссийск. Отгрузки казахстанской нефти через КТК осложнились еще в начале года из-за атак на танкеры, законтрактованные участниками консорциума.

