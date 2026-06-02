Умер член Зала славы баскетбола Рик Адельман

Член Зала славы баскетбола Рик Адельман умер в 79 лет. Причины смерти не уточняются.

«Рик Адельман был одним из самых уважаемых и успешных тренеров в истории НБА (Национальной баскетбольной ассоциации.—“Ъ”). Его лидерские качества, новаторский подход и искренняя любовь к игре оставили неизгладимый след в нескольких поколениях спортсменов и коллег-тренеров»,— приводит пресс-служба НБА слова комиссара лиги Адама Сильвера.

В качестве игрока Рик Адельман выступал на позиции защитника. Он играл за «Сан-Диего Рокетс», «Портленд Трейл Блейзерс», «Чикаго Буллс», «Нью-Орлеан Джаз» и «Канзас-Сити-Омаха Кингс».

После завершения спортивной карьеры Рик Адельман возглавлял «Портленд», «Голден Стейт Уорриорс», «Сакраменто Кингс», «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвс». Специалист дважды выводил «Трейл Блейзерс» в финал play-off НБА — в 1990 и 1992 годах. В качестве главного тренера он одержал 1042 победы в регулярных чемпионатах, что является десятым результатом в истории НБА.

В 2021 году Рика Адельмана включили в Зал славы баскетбола. Его сын, Дэвид Адельман с апреля 2025 года занимает пост главного тренера «Денвер Наггетс».

