Албания начала антикоррупционное расследование в отношении компании зятя Трампа

Специальная антикоррупционная прокуратура Албании (SPAK) открыла расследование в отношении проекта по строительству курорта на территории охраняемой природной зоны — необитаемого острова Сазани в Адриатическом море и сотен гектаров ландшафта заповедника Вьоса-Нарта, пишет Politico. Проект реализует инвестфонд Affinity Partners, которым руководит зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как пишет издание, в заповеднике обитают фламинго, редкие тюлени и делают кладки морские черепахи. Началу антикоррупционного расследования способствовали протесты граждан и экологов. Протестующие требовали остановить застройку и призывали к отставке премьер-министра. В выходные стало известно о стычках с охраной правительственных зданий, где проводились акции.

В 2025 году инвестиционная фирма господина Кушнера уже отказалась от аналогичного крупного проекта в Сербии после проверок местных антикоррупционных органов.

Екатерина Наумова