Спецзакон для зятя Трампа
Парламент Сербии создал Джареду Кушнеру условия для реализации его девелоперского проекта в Белграде
Парламент Сербии принял специальный закон, позволяющий зятю президента США Джареду Кушнеру, несмотря на запрет сербской прокуратуры, начать строительство огромного офисно-жилищного комплекса на месте здания генштаба, поврежденного в ходе натовских бомбардировок 1999 года. Власти Сербии рассчитывают с помощью этого 500-миллионного проекта обеспечить себе поддержку администрации США. Сербская же оппозиция грозит «ростом напряженности и новыми конфликтами». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Митинг противников сноса здания генштаба в Белграде
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Специальный закон (Lex specialis), разрешающий строительство на территории бывшего генштаба, парламент Сербии принял голосами пропрезидентской Сербской прогрессивной партии в конце минувшей недели. Более того, депутаты проголосовали за то, чтобы закон вступил в силу немедленно. Это означает, что уже в ближайшие дни может начаться снос здания генштаба.
Спецзакон был принят несмотря на то, что в мае прокуратура по борьбе с оргпреступностью остановила реализацию всех проектов на территории генштаба. Это стало результатом прокурорского расследования, в ходе которого было подтверждено: документы об отмене статуса объекта культурного наследия для здания генштаба сфальсифицированы. По заявлению прокуратуры это признал и арестованный глава Республиканского агентства по защите памятников культуры Горан Васич. На основании именно этих документов правительство Сербии отменило в ноябре прошлого года статус объекта культурного наследия для здания генштаба, разрешив его снос. Тем самым был дан старт реализации амбициозного проекта Джареда Кушнера.
Джаред Кушнер
Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters
Договор с фирмой зятя Дональда Трампа правительство Сербии заключило в мае прошлого года, выделив ей в безвозмездное пользование сроком на 99 лет большой участок земли в самом центре Белграда, где расположено здание генштаба. Компания Джареда Кушнера собиралась построить там многоэтажный деловой центр и жилищно-гостиничный комплекс.
Предполагаемая стоимость проекта — $500 млн.
Предварительные продажи апартаментов в Trump Tower Belgrade планировалось начать уже летом. Однако после майского решения прокуратуры проект был остановлен. В компании Джареда Кушнера объявили, что «судьба проекта неизвестна», и категорически отвергли какую-либо причастность к фальсификации разрешительных документов.
Но в защиту белградского проекта зятя Дональда Трампа выступил президент Сербии Александр Вучич. Сначала он публично объявил, что «воодушевлен проектом» и готов «с радостью его продвигать». А неделю назад глава государства обрушился на спецпрокуратуру за срыв сделки с компанией Джареда Кушнера, назвав прокуроров «коррумпированной бандой». «Они получили указание извне, чтобы Сербия не смогла улучшить отношения с администрацией Трампа»,— возмутился президент. И спустя уже несколько дней сербский парламент принял специальный закон, реанимирующий проект зятя Дональда Трампа в центре Белграда.
Сербская оппозиция восприняла принятие спецзакона в штыки, назвав его неконституционным.
«Интереса для граждан страны в этом нет, он есть только для властей, стремящихся поправить отношения с семьей Трампа»,— объявила депутат от оппозиции Биляна Джорджевич. А один из оппозиционных лидеров Саво Манойлович предупредил: «Передача в подарок здания генштаба семейству Кушнер не может пройти в нормальных условиях, это вызовет рост напряженности и новые конфликты».
Здание генштаба в Белграде
Фото: Zorana Jevtic / Reuters
Да и протестующие уже год по всей Сербии студенты еще в марте организовали акцию «Протест в поддержку генштаба», приурочив его к 26-й годовщине натовской бомбардировки Югославии. Они потребовали от властей отмены договора с компанией зятя Дональда Трампа и возвращения зданию генштаба статуса объекта культурного наследия. Теперь у сербских студентов появился повод для нового протеста.