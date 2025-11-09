Спецзакон для зятя Трампа

Парламент Сербии принял специальный закон, позволяющий зятю президента США Джареду Кушнеру, несмотря на запрет сербской прокуратуры, начать строительство огромного офисно-жилищного комплекса на месте здания генштаба, поврежденного в ходе натовских бомбардировок 1999 года. Власти Сербии рассчитывают с помощью этого 500-миллионного проекта обеспечить себе поддержку администрации США. Сербская же оппозиция грозит «ростом напряженности и новыми конфликтами». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг противников сноса здания генштаба в Белграде

Специальный закон (Lex specialis), разрешающий строительство на территории бывшего генштаба, парламент Сербии принял голосами пропрезидентской Сербской прогрессивной партии в конце минувшей недели. Более того, депутаты проголосовали за то, чтобы закон вступил в силу немедленно. Это означает, что уже в ближайшие дни может начаться снос здания генштаба.

Спецзакон был принят несмотря на то, что в мае прокуратура по борьбе с оргпреступностью остановила реализацию всех проектов на территории генштаба. Это стало результатом прокурорского расследования, в ходе которого было подтверждено: документы об отмене статуса объекта культурного наследия для здания генштаба сфальсифицированы. По заявлению прокуратуры это признал и арестованный глава Республиканского агентства по защите памятников культуры Горан Васич. На основании именно этих документов правительство Сербии отменило в ноябре прошлого года статус объекта культурного наследия для здания генштаба, разрешив его снос. Тем самым был дан старт реализации амбициозного проекта Джареда Кушнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер

Договор с фирмой зятя Дональда Трампа правительство Сербии заключило в мае прошлого года, выделив ей в безвозмездное пользование сроком на 99 лет большой участок земли в самом центре Белграда, где расположено здание генштаба. Компания Джареда Кушнера собиралась построить там многоэтажный деловой центр и жилищно-гостиничный комплекс.

Предполагаемая стоимость проекта — $500 млн.

Предварительные продажи апартаментов в Trump Tower Belgrade планировалось начать уже летом. Однако после майского решения прокуратуры проект был остановлен. В компании Джареда Кушнера объявили, что «судьба проекта неизвестна», и категорически отвергли какую-либо причастность к фальсификации разрешительных документов.

Но в защиту белградского проекта зятя Дональда Трампа выступил президент Сербии Александр Вучич. Сначала он публично объявил, что «воодушевлен проектом» и готов «с радостью его продвигать». А неделю назад глава государства обрушился на спецпрокуратуру за срыв сделки с компанией Джареда Кушнера, назвав прокуроров «коррумпированной бандой». «Они получили указание извне, чтобы Сербия не смогла улучшить отношения с администрацией Трампа»,— возмутился президент. И спустя уже несколько дней сербский парламент принял специальный закон, реанимирующий проект зятя Дональда Трампа в центре Белграда.

Сербская оппозиция восприняла принятие спецзакона в штыки, назвав его неконституционным.

«Интереса для граждан страны в этом нет, он есть только для властей, стремящихся поправить отношения с семьей Трампа»,— объявила депутат от оппозиции Биляна Джорджевич. А один из оппозиционных лидеров Саво Манойлович предупредил: «Передача в подарок здания генштаба семейству Кушнер не может пройти в нормальных условиях, это вызовет рост напряженности и новые конфликты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание генштаба в Белграде

Да и протестующие уже год по всей Сербии студенты еще в марте организовали акцию «Протест в поддержку генштаба», приурочив его к 26-й годовщине натовской бомбардировки Югославии. Они потребовали от властей отмены договора с компанией зятя Дональда Трампа и возвращения зданию генштаба статуса объекта культурного наследия. Теперь у сербских студентов появился повод для нового протеста.