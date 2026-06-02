Мосбиржа с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю

С 9 июня на срочном рынке Московской биржи (MOEX: MOEX) станут доступны торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю. Инструменты вводятся как альтернатива действующим квартальным контрактам на курсы американской и европейской валют к российской, следует из пресс-релиза площадки.

Основная особенность мини-фьючерсов — это десятикратно уменьшенный размер лота ($100 и €100 соответственно). «Это снижает размер гарантийного обеспечения и позволяет инвесторам более гибко подбирать объем сделки как для хеджирования, так и управления валютной позицией»,— пояснили в пресс-службе Мосбиржи.

Код фьючерсного контракта мини на курс доллара к рублю — USDM. Базисным активом выступает курс доллара к рублю. Лот контракта — 100 USD, котировка — в российских рублях за $1. Минимальный шаг цены — 0,01 руб., а его стоимость — 1 руб. Цена исполнения соответствует курсу Банка России, установленному в последний день заключения контракта. Аналогичные параметры действуют в отношении фьючерсного контракта мини на курс евро к рублю.

Контракты будут исполняться ежеквартально. Месяцы их исполнения — март, июнь, сентябрь и декабрь. Последний день заключения контракта — третий четверг месяца исполнения. С 9 июня Мосбиржа открывает доступ к контрактам со сроком исполнения в сентябре и декабре 2026 года.

С февраля на Мосбирже начались торги аналогом доллара США. Инструмент получил тикер USDRUB_TOM и позволил инвесторам совершать операции с парой «доллар США — российский рубль». Торги американской валютой невозможны на Мосбирже из-за санкций.