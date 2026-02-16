На Мосбирже начались торги аналогом доллара США

На Мосбирже (MOEX: MOEX) впервые состоялись сделки по инструменту USDRUB_TOM. Торги открылись в 10:01 мск.

Инструмент дает возможность инвесторам совершать операции с парой «доллар США – российский рубль». Торги американскими долларами невозможны на Мосбирже из-за санкций США.

В начале торгов доллар продавался по цене 70,5 руб. Максимально его стоимость поднималась до 76,32 руб. Сделки с новым инструментом можно заключать с 10:00 до 19:00 мск.

«Инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USD/RUB при переводе в биржевой режим торгов»,— отмечает пресс-служба торговой площадки.

США ввели санкции против Мосбиржи в июне 2024 года. Торговую площадку внесли в SDN-лист, что фактически означает изоляцию от долларовой системы. С 13 июня сделки с долларом и евро стали проходить на внебиржевом рынке через российские банки. Доля иностранных участников на валютном рынке Мосбиржи с 2021 по 2023 год сократилась в четыре раза — с 16 до 4%.