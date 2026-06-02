Российский защитник Матвей Шуравин продолжит карьеру в НХЛ

Защитник Матвей Шуравин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс». Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано на три сезона. На драфте НХЛ 2024 года российский защитник был выбран «Флоридой» под общим 97-м номером. «Матвей —универсальный защитник, который отлично читает игру. Мы с нетерпением ждем его профессионального прогресса в Северной Америке»,— сказал генеральный менеджер «Пантерс» Билл Зито.

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги 20-летний Матвей Шуравин провел 21 матч за московский ЦСКА, записав в свой актив результативную передачу. Также защитник играл за фарм-клубы армейцев — «Красную армию» из Молодежной хоккейной лиги и «Звезду» из Всероссийской хоккейной лиги.

«Флорида» является победителем двух последних розыгрышей Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне клуб не смог выйти в play-off. За «Пантерс» выступают вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.

