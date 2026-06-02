Силовики начали проверку в УрГАУ в Екатеринбурге
В Екатеринбурге силовики организовали проверку в Уральском аграрном государственном университете (УрГАУ), передает 66.ru. Она происходит только в отдельных кабинетах учебного заведения. При этом в феврале силовики также приходили в университет.
В апреле ректор УрГАУ Ольга Лоретц покинула пост до окончания контракта. Уход, по данным университета, был обоснован возрастом и состоянием здоровья. Временно исполняющим обязанности ректора был назначен Михаил Флягин.