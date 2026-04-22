Врио ректора Уральского аграрного университета стал экс-проректор УГМУ Флягин

Временно исполняющим обязанности ректора Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ, Екатеринбург) стал Михаил Флягин, информация об этом появилась на сайте вуза. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», ректор Ольга Лоретц объявила коллективу о своей отставке. Тогда же источник «Ъ-Урал» рассказал, что это место может занять господин Флягин.

Михаил Флягин ранее работал проректором по перспективному развитию и международной деятельности в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Сейчас информация о нем исчезла с сайта УГМУ из раздела «Ректорат». На сайте УрГАУ информация об университете уже опубликована от имени врио ректора Михаила Флягина.

По данным СМИ, до работы в УГМУ господин Флягин являлся советником главы администрации свердловского губернатора, а с 2012 по 2016 год работал замначальника контрольного управления главы региона.

