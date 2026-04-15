Ректор Уральского аграрного университета Ольга Лоретц уходит в отставку

Ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ, Екатеринбург) Ольга Лоретц покидает свой пост, сообщил источник «Ъ-Урал», добавив, что контракт у ректора еще не закончился.

Ольга Лоретц

Фото: urgau.ru Ольга Лоретц

Как указано на сайте университета, Ольга Лоретц является доктором биологических наук, профессором, почетным работником высшего профессионального образования РФ, а также почетным работником агропромышленного комплекса России. Ольге Лоретц 65 лет, в 1983 году она окончила Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния». Работает в университете с 1983 года.

Как рассказал источник «Ъ-Урал», одним из возможных кандидатов, который может сменить Ольгу Лоретц на посту, называют проректора по перспективному развитию и международной деятельности Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Михаила Флягина.

В пресс-службе вуза «Ъ-Урал» также подтвердили информацию о том, что госпожа Лоретц покидает свой пост. «13 апреля 2026 года ректор Уральского ГАУ Ольга Геннадьевна Лоретц уведомила коллектив о принятом решении уйти с поста ректора по состоянию здоровья и в связи с возрастом. Других деталей по данному факту нет»,— сообщили в аграрном университете.

Уральский государственный аграрный университет — правопреемник Уральской государственной сельскохозяйственной академии, а ранее — Свердловского сельскохозяйственного института - основан 5 февраля 1940 года. На протяжении 85 лет вуз ведет образовательную, научно-исследовательскую деятельность.

Мария Игнатова