Госдеп почти втрое сократит число выдающих визы посольств в Африке

Госдепартамент США намерен сократить с 50 до 20 количество диппредставительств в Африке, принимающих заявления на выдачу виз. Это решение уже одобрил госсекретарь Марко Рубио, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на внутренний документ и источники.

По данным собеседников агентства, дипломатов уведомили об изменениях 29 мая. Точная дата вступления решений в силу пока неизвестна, но источники допускают, что это может произойти в ближайшие недели. При этом посольства и консульства останутся открытыми, продолжат оказывать услуги гражданам США, а также выдавать визы дипломатам и одобрять заявления, «представляющие национальный интерес».

Как следует из внутреннего документа Госдепа, возможность подачи документов сохранится в 20 городах. Полноценные представительства сохранятся в Абиджане (Кот-д'Ивуар), Аккре (Гана), Аддис-Абебе (Эфиопия), Кейптауне и Йоханнесбурге (ЮАР), Дакаре (Сенегал), Дар-эс-Саламе (Танзания), Джибути, Кампале (Уганда), Кигали (Руанда), Киншасе (ДР Конго), Лагосе (Нигерия), Ломе (Того), Луанде (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея), Монровии (Либерия), Найроби (Кения), Порт-Луи (Маврикий), Прае (Кабо-Верде) и Яунде (Камерун).

Это решение входит в число мер Вашингтона по ограничению иммиграции и борьбе с теми, кто остается в США нелегально после истечения срока временных виз. Изменения при этом не означают запрета на выдачу виз гражданам стран, где рассмотрение заявлений приостановят, — они смогут получить документы в одном из доступных диппредставительств, пишет AP.

После вступления в должность президента США в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Господин Трамп также поддерживал ужесточение иммиграционной политики.

По опубликованным в середине апреля данным, в 2025 финансовом году, то есть за 12 месяцев с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, ICE депортировала более 442 тыс. человек. Это на 171 тыс. больше, чем в предыдущем финансовом году. На данный момент под стражей в ICE находится почти 60 тыс. мигрантов. С начала 2026 года в центрах временного содержания или тюрьмах ICE умерли 17 мигрантов, за весь 2025 год — 33 заключенных.