Дональд Трамп поддержал переименование иммиграционной службы США ICE в NICE

Президент Дональд Трамп одобрил идею дополнить название Иммиграционной и таможенной полиции США словом «национальная». Тем самым аббревиатура ведомства ICE («лед» в переводе на русский) изменится на NICE («приятная, вежливая»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

В этом, как сообщает AOL, и заключалась идея переименования, которую предложила президенту США одна из его сторонниц в сети X, написавшая: «Я хочу, чтобы Трамп поменял ICE на NICE (National Immigration and Customs Enforcement), чтобы медиа каждый день писали про милых агентов целыми днями». Дональд Трамп разместил призыв подписчицы у себя в соцсети Truth Social и подписал: «Отличная идея! Надо сделать».

По опубликованным в середине апреля данным, в 2025 финансовом году, то есть за 12 месяцев с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, ICE депортировала более 442 тыс. человек. Это на 171 тыс. больше, чем в предыдущем финансовом году. На данный момент под стражей в ICE находится почти 60 тыс. мигрантов. С начала 2026 года в центрах временного содержания или тюрьмах ICE умерли 17 мигрантов, за весь 2025 год — 33 заключенных.

Алена Миклашевская