Дональд Трамп поддержал переименование иммиграционной службы США ICE в NICE

Президент Дональд Трамп одобрил идею дополнить название Иммиграционной и таможенной полиции США словом «национальная». Тем самым аббревиатура ведомства ICE («лед» в переводе на русский) изменится на NICE («приятная, вежливая»).

В этом, как сообщает AOL, и заключалась идея переименования, которую предложила президенту США одна из его сторонниц в сети X, написавшая: «Я хочу, чтобы Трамп поменял ICE на NICE (National Immigration and Customs Enforcement), чтобы медиа каждый день писали про милых агентов целыми днями». Дональд Трамп разместил призыв подписчицы у себя в соцсети Truth Social и подписал: «Отличная идея! Надо сделать».

По опубликованным в середине апреля данным, в 2025 финансовом году, то есть за 12 месяцев с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, ICE депортировала более 442 тыс. человек. Это на 171 тыс. больше, чем в предыдущем финансовом году. На данный момент под стражей в ICE находится почти 60 тыс. мигрантов. С начала 2026 года в центрах временного содержания или тюрьмах ICE умерли 17 мигрантов, за весь 2025 год — 33 заключенных.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Американское духовенство выступило против действий ICE

Протесты в Сан-Франциско (февраль 2026 года)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Учащиеся средней школы присоединились к протестам

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Митинг у здания Центра правосудия

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Марш против ICE в Аризоне, 30 января

Фото: Kelly Presnell / Arizona Daily Star / AP

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Tim Evans / File Photo / Reuters

Студенты в Техасе протестуют против ICE, 2 февраля

Фото: Jay Janner / Austin American-Statesman / AP

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Фото: Tim Evans / Reuters

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Tim Evans / Reuters

Протесты против ICE в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти федеральными иммиграционными агентами США, 30 января

Фото: Seth Herald / Reuters

Акция протеста «ICE Out» в Миннесоте после убийства Рене Николь Гуд и Алекса Претти агентами ICE, 30 января

Фото: Seth Herald / Reuters

